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    Emmanuel Macron ve Joe Biden, Afganistan'ı görüştü

    Emmanuel Macron, Joe biden ile yaptığı Afganistan değerlendirmesinde, batılı değerlere sahip Afganları terk etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.
    • AA
    • 20.08.2021 - 08:10
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    Emmanuel Macron ve Joe Biden, Afganistan'ı görüştü

    Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele almasının yankıları tüm dünyada sürüyor.

    Liderler uluslararası düzeyde konuya ilişkin görüşmelere devam ediyor.

    Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden ile Afganistan’daki durumu görüştü.

    Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve Biden'in telefon görüşmesinde, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele almasından sonraki durumun ele alındığı belirtildi.

    "ONLARI TERK EDEMEYİZ"

    Açıklamada, "Macron, vatandaşlarımız, ABD ve müttefikleri için çalışan Afgan kadın ve erkekler ile tehdit altındakilerin tahliyesi için müttefikler arasında hızlı ve somut eşgüdüm sağlanmasına dair mutlak gereksinimi vurguladı" ifadesi kullanıldı.

    "Cumhurbaşkanı, mevkidaşına, değerlerimizi paylaşan ve korumaya ihtiyaç duyan Afganlara dair müşterek sorumluluğumuzun ve onları terk edemeyeceğimizin altını çizdi" ifadesine yer verilen açıklamada, görüşmede iki liderin özellikle G7çerçevesinde insani, siyasi ve terörle mücadele konularındaki müşterek eylemlerini güçlendirme konusunda anlaştığı aktarıldı.

    Emmanuel Macron ve Joe Biden, Afganistan ı görüştü #1

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