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Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'yı güvenilir bir ticaret ortağı ve Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı bir denge unsuru olarak göstermeyi amaçlayan Güneydoğu Asya turunu başlattı.

Macron ve eşi, ilk durakları olan Vietnam'a ulaştı.

Ancak uçaktan indileri sırada skandal bir olay yaşandı.

MACRON'U TOKATLADI

Uçak indikten sonra çıkışta bekleyen gazetecilerin önünde Macron ve eşi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Brigitte, Macron'u tokatladı.

BOZUNTUYA VERMEDİ

Tokat sonrası başını çevirdiğinde gazetecileri gören Macron, bozuntuya vermemeye çalışarak basın mensuplarını selamladı.

KOL KOLA İNMEYİ REDDETTİ

İkili arasındaki tartışmanın tansiyonu sürerken Macron, durumun büyümemesi için eşine kol kol inmeyi teklif etse de Brigitte, bunu kabul etmedi.

Macron ve eşi, uçaktan yüzleri düşük ve birbirlerinden uzak şekilde indiler.

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

MACRON'UN ÖĞRETMENİYDİ

Macron çiftinin evlilikleri en başından beri dünya çapında tartışılıyor...

Şu an 72 yaşında olan Brigitte Macron'un, Emmanuel Macron ile tanıştığı sırada onun öğretmeni olduğu biliniyor.

Çift arasındaki 24 yaş farkı, zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.