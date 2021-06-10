Emmanuel Macron'a tokat atan kişiye 4 ay hapis cezası

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Tain-l'Hermitage kentine ziyareti sırasında tokat atan saldırgana verilen 18 aylık hapis cezasının yalnızca 4 ayını cezaevinde geçirecek.

Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında korumaları eşliğinde yürüyen Emmanuel Macron, selamlaşmak için kendisini bekleyenlerin yanına ilerledi.

SELAM VERMEK İSTERKEN TOKATLANDI

O sırada bariyer arkasında duran ve "Kahrolsun Macron" diye bağıran bir şahıs, Macron'a tokat atarak karşılık verdi.

SALDIRGAN 18 AY HAPİS CEZASIYLA YARGILANDI

Bunun üzerine saldırgan hakkında dava açıldı. Valencia Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Savcı Alex Perrin, saldırgan Damien Tarel’in 18 ay hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı Perrin, ayrıca 28 yaşındaki Tarel’in kamu görevi almasına ve oy kullanmasına kati yasak getirilmesini, silah sahibi olmasının da 5 yıllığına yasaklanmasını talep etti.

18 AYLIK CEZASININ 14 AYINI TECİL EDİLDİ

Tarel, savunmasında Macron’un ülkenin düşüşünü temsil ettiğini, tokadı önceden planlamadığını söyledi. Mahkeme, Tarel’e 18 ay hapis cezası verdi ve cezanın 14 ayını tecil etti.

CEZASININ 4 AYINI CEZAEVİNDE GEÇİRECEK

Tarel, cezasının 4 ayını geçirmek üzere cezaevine gönderildi. Fransa kanunları, benzer suçlarda en fazla 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası öngörüyor.

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