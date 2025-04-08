Emmanuel Macron’dan Gazze çağrısı

İHA

İsrail'İn Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, dünya liderlerinden ise açıklamalar ise peş peşe geliyor..

Bu kapsamda bir açıklama da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi.

MSIR'A ZİYARET

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır’da temaslarına devam ediyor.

Macron, Gazze Şeridi’ne gönderilecek insani yardımların toplandığı Mısır’ın El-Ariş kentini ziyaret etti.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engellemesine tepki gösteren Macron, bugünkü durumun tahammül edilemez olduğunu belirterek, Gazze’ye insani yardımların en kısa sürede yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Macron, ayrıca İsrail'in geçtiğimiz ay sağlık görevlileri ve yardım çalışanlarına yönelik saldırısını da şiddetle kınadı.