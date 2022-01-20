Emmanuel Macron'dan Kiryakos Miçotakis'e Rafale teşekkürü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Rafale uçaklarını teslim almaktan duyduğu memnuniyeti Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a iletti. Macron, Miçotakis'in paylaşımına yanıt verdi.

Yunanistan, hava kuvvetlerini güçlendirme çalışmaları kapsamında Fransa'dan sipariş ettiği 24 adet Rafale savaş uçağının 6'sını teslim aldı.

Atina'daki Tanagra Hava Üssü'ne inen uçaklar için Başbakan Kiryakos Miçotakis'in katılımıyla tören düzenlendi.

MİÇOTAKİS: YENİ DÖNEM

Miçotakis, törende yaptığı açıklamada, ikinci teslimatın bu yıl içinde, diğerlerinin ise 2023 ve ilerleyen yıllarda gerçekleştirileceğini söyledi.

Törenin ardından sosyal medya hesabından uçakların önünde çekilen fotoğrafını paylaşan Miçotakis, "Yunanistan'ın bölgesel kapasitesinde yeni bir dönem." dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yunan Başbakan, mesajının devamında, "Stratejik ortaklığımızı güçlendirmeme yardım ettiği için dostum Emmanuel Macron'a teşekkürler." notunu düştü.

MACRON: FRANSA'YA OLAN GÜVENİN İÇİN...

Miçotakis'in paylaşımına yanıt veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa'ya ve havacılık endüstrisine olan güvenin için teşekkürler sevgili Kiryakos." ifadesini kullandı.

Macron, Avrupa savunmasını inşa etme sürecinde olduklarını sözlerine ekledi.