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    Emmanuel Macron'dan Oxford'un koronavirüs aşısı için yeşil ışık

    Macron, koronavirüse karşı Oxford tarafından geliştirilen aşıyı yaptırabileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 14:23
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    Emmanuel Macron'dan Oxford'un koronavirüs aşısı için yeşil ışık

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamasında çark etti.

    Macron, geçen ay yaptığı açıklamada, söz konusu aşıyı 65 yaş üstü için "neredeyse etkisiz" olarak nitelemiş, aşının "istedikleri gibi çalışmadığını" savunmuştu.

    "AŞI SUNULURSA YAPTIRIRIM"

    Son açıklamasında ise Macron, Oxford'un aşısını yaptırabileceğinin sinyalini verdi.

    Fransız cumhurbaşkanı, "Aşı bana sunulursa, tabii ki yaptıracağım." dedi. Emmanuel Macron'un açıklaması, Angela Merkel'in kararından sonra geldi.

    Emmanuel Macron dan Oxford un koronavirüs aşısı için yeşil ışık #1

    MERKEL'İN KARARI

    66 yaşındaki Alman başbakan, ülkedeki düzenleyici kurumların Oxford'un aşısını 65 yaş üstü için onaylamaması nedeniyle bu aşıyı yaptırmayacağını belirtmişti.

    Fransa, mart sonu veya nisan ortasına kadar 65 yaş üstü sağlıklı yaşlılara aşı sunmayı planlamıyor.

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