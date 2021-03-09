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Emmanuel Macron'dan Paris Camisi'ne ziyaret
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris Camisi yöneticisi Chems-eddine Hafız ile dostça ve sıcak bir görüşme gerçekleştirdi.
- AA & Ensonhaber
- 09.03.2021 - 04:38
- Güncelleme : 09.03.2021 - 04:59
Paris Camisi'nden yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris Camisi'ni ziyaret ettiği belirtildi.
"DOSTÇA VE SICAK" BİR GÖRÜŞME
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cami Yöneticisi Chems-eddine Hafız ile "dostça ve sıcak" bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, görüşmede Macron'un, Fransa'da yaşayan Müslümanlara dostluğunu ilettiği kaydedildi.