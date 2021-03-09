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Emmanuel Macron'dan Paris Camisi'ne ziyaret

Emmanuel Macron'dan Paris Camisi'ne ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris Camisi yöneticisi Chems-eddine Hafız ile dostça ve sıcak bir görüşme gerçekleştirdi.