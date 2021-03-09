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    Emmanuel Macron'dan Paris Camisi'ne ziyaret

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris Camisi yöneticisi Chems-eddine Hafız ile dostça ve sıcak bir görüşme gerçekleştirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.03.2021 - 04:38
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 04:59
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    Emmanuel Macron'dan Paris Camisi'ne ziyaret

    Paris Camisi'nden yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris Camisi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

    "DOSTÇA VE SICAK" BİR GÖRÜŞME

    Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cami Yöneticisi Chems-eddine Hafız ile "dostça ve sıcak" bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

    Açıklamada, görüşmede Macron'un, Fransa'da yaşayan Müslümanlara dostluğunu ilettiği kaydedildi.

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