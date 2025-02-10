Emmanuel Macron'dan 'yapay zeka' değerlendirmesi

AA

Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında başkent Paris'te Yapay Zeka Eylem Zirvesi düzenlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvenin ilk gününde konuştu.

YAPAY ZEKA ALANINA 109 MİLYAR AVRO YATIRIM

Yapay zekayı, "gelişime hizmet eden önemli teknolojik devrim" olarak niteleyen Macron, bu teknolojinin daha iyi yaşamak için insanlığa hizmet etmesi gerektiğini ifade etti.

Macron, yerel ve yabancı aktörlerin Fransa'ya yapay zeka alanında 109 milyar avro yatırım yapacağını doğrulayarak, bunların ülkelerinde kurulacak yeni veri merkezleri ve büyük Fransız firmalarla anlaşmalar anlamına geldiğini söyledi.

İNSANLARIN HIZLANMASINI SAĞLAYAN 'ASİSTANLARA' BENZETTİ

Yapay zekanın birçok faydası olsa da "yaratıcılığın" insan kaynaklı bir özellik olduğu değerlendirmesinde bulunan Macron, "Telif haklarını ve komşu haklarını korumaya devam edeceğiz. İnsan yaratıcılığını muhafaza etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Macron, yapay zeka teknolojisini, insanların hızlanmasını sağlayan "asistanlara" benzeterek, bu alanda çocukları korumaya da devam edeceklerini vurguladı.

DAHA FAZLA VERİ MERKEZİ İHTİYACINA VURGU

"Yapay zekayı, hayatımızı iyileştiren inovasyonların hızlandırıcısı olarak kullanmak istiyoruz." diyen Macron, daha fazla veri merkezine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Macron, bu merkezleri kurabilmek için ülkede 35 bölge tespit ettiklerini söyledi.

Yarın sona erecek Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne çok sayıda devlet başkanı, bakan ile dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden temsilciler katılıyor.