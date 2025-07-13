Emmanuel Macron'un eli bir kez daha havada kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un başı şu sıralar eşiyle dertte...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron, daha önce uçaktan inerken yaptığı hareketle olay olmuştu.

Brigitte Macron, uçaktan inerken eşine tokat atmış ve uzun süre gündemde kalmıştı.

Son olay ise İngiltere ziyaretinde yaşandı.

ELİNİ TUTMAKTAN KAÇINDI

İngiltere ziyareti sırasında Macron, yürürken eşinin elini tutmak istedi.

Ancak Brigitte Macron, bu hamleyi umursamadı ve elini vermekten kaçındı.

O anlar saniye saniye kayda alırken Macron'un, eşiyle arasının uzun süredir bozuk olduğu iddia edildi.

DURGUNLUĞU KARDEŞİNİN KAYBINA BAĞLANDI

Mirror gazetesinin haberine göre, Brigitte Macron’un kız kardeşi Anne-Marie Trogneux, çiftin İngiltere ziyaretinden yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybetmişti. Fakat First Lady, eşinin Londra’ya tek başına gitmesini reddetti.

"ZİYARET YAS DÖNEMİNE GELSE DE GÖREVİNİ YAPMAK İSTEDİ"

Brigitte Macron’un bu sebeple “resmi ziyaret sırasında durgun göründüğü” değerlendirmesine yer verilen habere göre, Anne-Marie Trogneux, Fransa’nın kuzeyindeki memleketi Amiens’teki aile evinde yaşamını yitirdi.

Brigitte Macron, daha önce de 27 yaşındaki kardeşi Maryvonne Trogneux’yu geçirdiği bir trafik kazasında kaybetmişti.

Mail Online’e konuşan ismi verilmeyen bir kaynak, “Çifte yakın bir kaynak, bugün bize (Brigitte) Macron’un bu kadar durgun ve eşinden rahatsız görünmesinin temel sebebinin bu olduğunu söyledi. Macron, kız kardeşini çok seviyordu; kaybı onu çok fazla etkiledi.” diye konuştu.

İngiltere basınına konuşan kaynağın verdiği bilgiye göre, Brigitte Macron, ziyaret yas dönemiyle çakışacak olsa da İngiltere’de olmanın görevi olduğunu kabul ederek ziyaretinde eşine eşlik etti.