Emmanuel Macron’un eski yakın koruması, evrakta sahtecilikten yargılanacak

Sahte evrakla pasaport çıkarmayla suçlanan Alexandre Benalla, ceza mahkemesinde yargılanacak.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un koruma işlerinden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla, hakim karşısına çıkacak.

Benalla'nın, 2018’de görevden alındıktan sonra hizmet ve diplomatik pasaport kullanmaya devam ettiği belirtiliyor.

"SAHTE EVRAK ÇIKARDI"

Paris savcılığı, üç yıl önceki 1 Mayıs gösterilerinde iki kişiyi darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmasının ardından cumhurbaşkanlığındaki görevinden alınan Benalla'yı yasa dışı şekilde 2 diplomatik pasaportu kullanmaya devam etmek ve bir hizmet pasaportunu da sahte evrakla çıkarmakla suçladı.

YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

Savcılığın, evrakta sahtecilik ve mesleki yeterliliği olmadan mesleki belgeleri kullanma suçlarından geçen yıl 4 Eylül’de mahkemeye sevkini talep ettiği Benalla’nın ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verildi.

MACRON: TÜM SORUMLULUK BENDE

Macron'un eski yakın koruması, 2017’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında silahla poz vermek ve 1 Mayıs 2018'deki gösteriler sırasında iki kişiyi darbetmekten hakkında açılan soruşturmalarda suçlu bulunmuştu.

Macron'un "Tüm sorumluluk bende" demesine rağmen suçlu bulunan Benalla, 2018’deki skandalın ardından Elysee Sarayı'ndaki görevinden azledilmişti.