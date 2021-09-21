Emmanuel Macron’un sağlık kartı sosyal medyaya sızdı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, koronavirüs sağlık kartı bilgilerine erişildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 13 Temmuz 2021'de Pfizer-BioNTech aşısını yaptırdığı bilgisinin yer aldığı ve karekod bulunan özel koronavirüs sağlık kartı, sosyal medyada paylaşıldı.

Macron'a yakın kaynaklar, sızdırılan bilgilerin doğru olduğunu teyit ederek gereken düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

AŞILANMA TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Karekoda ek olarak, kartta Macron’un 21 Aralık 1977 doğum tarihi bilgisi bulunuyor. Elysee Sarayı’na göre Macron, 31 Mayıs'ta aşı vuruldu ancak aşı veri aktarımındaki bir hatadan dolayı bir buçuk ay sonra kayda geçti. Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren kişiye özel sağlık kartında, aşı bilgisi, son 48 saate ait test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğine dair bilgiler yer alıyor.

TIBBİ SİSTEM GÜVENİLİRLİĞİ SARSILDI

Cumhurbaşkanının verilerin sızdırılması, tıbbi sistemin güvenirliği sorgulanmasına yol açarak dolandırıcılık sorusunu gündeme getirdi. Sızdırılan karekodun devre dışı bırakılana kadar, yasa dışı şekilde zorunlu yerlerde kullanılma ihtimali bulunuyor.

Öte yandan birkaç gün önce de Fransa Başbakanı Jean Castex’in sağlık kartı sızdırılmıştı.

Ayrıca ülkede; koronavirüs sağlık kartı yasası kapsamında, bir başkasının geçiş kartını kullanan kişi 750 euro, aynı kişi 15 gün içinde tekrar yakalanması halinde ise 1.500 euro ceza ödeyecek.