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    En ucuz ve en pahalı benzin hangi ülkede 2022

    Akaryakıt fiyatları, dünyanın gündeminde... Peki hangi ülke en pahalı benzini, hangi ülke en ucuz benzini kullanıyor? İşte benzin fiyatlarına göre ülkelerin sıralaması.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 11:49
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    En ucuz ve en pahalı benzin hangi ülkede 2022

    Dünyada akaryakıt krizi, günden güne büyüyor...

    Pandemi ile birlikte ortaya çıkan enerji fiyatlarındaki değişim, son olarak Rusya Ukrayna çatışmasıyla alevlendi.

    Brent petrolün varil fiyatı arz endişesiyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıkarken, Avrupa ülkelerinde akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

    Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan  dolayı akıllara diğer ülkeler de fiyatlar nasıl sorusu geliyor.

    Ülkeler arasında yakıt fiyatlarında farklılıklar görülüyor.

    Genel bir kural olarak, daha zengin ülkeler daha yüksek fiyatlara sahipken, daha fakir ülkeler ve petrol üreten ve ihraç eden ülkeler önemli ölçüde daha düşük fiyatlara sahip oluyor.

    Peki dünyada en ucuz ve en pahalı benzini hangi ülke kullanıyor? İşte o sıralama...

    EN UCUZ BENZİN HANGİ ÜLKEDE

    Dünya’nın en ucuz benzini Venezuela’da. ”Venezuela’da benzin neden ucuz?” diye sorarsanız,  petrol rezervlerinin %20′sine sahip. Venezuela’da petrolün sahibi ise devlet. Bu nedenle enerji fiyatları kontrol altında tutuluyor.

    28 Şubat verilerine göre Venezuela'da benzinin litre fiyatı, 0.025 dolara tekabül ediyor.

    Dünya’da Venezuela’dan sonra aracınıza en ucuz benzin alacağınız ikinci ülke ise Libya. Benzinin litre fiyatı, yaklaşık 0,033 dolar.

    Üçüncü sırada ise İran yer alıyor. İran'da benzinin litresi 0,051 dolar.

    EN PAHALI BENZİN HANGİ ÜLKEDE

    Dünyada benzinin en pahalı olduğu yer ise 2.75 dolarla Hong Kong.

    Norveç (2.34 dolar), Hollanda (2.31 dolar) da ilk üçte yer alan ülkeler arasında.

    Türkiye'de ise 8 Mart 2022 itibariyle benzinin litresi 1.33 dolar.

    En ucuz ve en pahalı benzin hangi ülkede 2022 #1


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