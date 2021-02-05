Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo: Myanmar darbesi ASEAN'da görüşülmeli

Myanmar’daki askeri darbe üzerine görüşen Endonezya ve Malezya liderleri, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bünyesinde toplanma çağrısı yaptı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin ile başkent Cakarta’daki Başkanlık Sarayı’nda görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Liderler, açıklamalarında Myanmar’da askeri darbeye ilişkin endişelerini dile getirdi.

ASEAN İÇİN BAKANLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Dışişleri bakanlarına, Myanmar’daki durumu derinlemesine ele almak üzere özel dışişleri bakanları toplantısı düzenlenmesini ASEAN Başkanlığına iletmelerini talep etti.

DEMOKRASİYE SAYGI VURGULANDI

Widodo yaptığı açıklamada, siyasi farklılıkların geçerli yasalara göre çözülebileceğini umut ettiğini söyledi.

ASEAN topluluğunun vizyonu olarak ASEAN ilkeleri, hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim, demokrasi ve insan hakları ilkelerine saygı duyulmasının önemini vurguladı.

BÖLGEDE İSTİKRAR KORKUSU

Malezya Başbakanı Muhyiddin, Myanmar’daki siyasi kargaşanın bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkilemesinden korkulduğunu dile getirdi.

KÜRESEL MESELELER GÖRÜŞÜLDÜ

İki lider, koronavirüs ile mücadele, ticari ve ikili ilişkilerin yanı sıra Güney Çin Denizi gibi bazı bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldı.

ASEAN ÜYELERİ

ASEAN, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesinin yanı sıra bölgesel barış ile güvenliğin artırılmasını amaçlar.

Kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunmaktadır.