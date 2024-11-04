Endonezya ve Rusya'dan ilk ortak deniz tatbikatı

İHA

Rusya ve Endonezya, 4-8 Kasım'da Java Denizi'nde ilk ortak deniz tatbikatını başlattı.

Tatbikata ilişkin detaylar, Antara News'in haberinde yer aldı.

4 SAVAŞ GEMİSİ, JAVA DENİZİ'NE DEMİR ATTI

Habere göre, Endonezyalı yetkililer, Doğu Java eyaletinin Surabaya kentinde yapılan 2024 Orduda Ortak Tatbikatı'na ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, Rus donanmasına ait 4 savaş gemisinin, 4-8 Kasım'da yapılacak tatbikata katılmak üzere Java Denizi'ne demir attığı kaydedildi.

'DONANMALAR ARASI GÖRÜŞME VURGUSU'

Tatbikat kapsamında Rusya'nın savaş gemilerinin yanı sıra bir helikopter ve bir kurtarma römorku gönderdiği belirtilen açıklamada, Endonezya'nın tatbikata 2 savaş gemisi ve bir anti-denizaltı helikopteri ile katıldığı duyuruldu.

Açıklamada, iki ülkenin donanmaları arasındaki "sağlam ilişkileri" simgeleyen bu ilk ortak tatbikatın, Endonezya ve Rusya'nın 2018'de "donanmalar arası görüşme" kapsamında bir araya gelmesinin devamı niteliğinde olduğu aktarıldı.