Endonezya'da 280 yolculu gemide yangın

Endonezya’nın Sulawesi Adası açıklarında, 280’den fazla yolcuyu taşıyan “KM Barcelona VA” adlı feribot seyir halindeyken alev aldı. Talaud Adaları’ndan Manado’ya gitmekte olan feribot, limana yaklaşmak üzereyken saat 13.30 civarında yangın çıktı. Gemiden yükselen yoğun duman ve alevler büyük paniğe yol açtı.

DENİZİN ORTASINDA CAN PAZARI

Yolcular can yelekleriyle denize atladı; bazıları ise korumasız halde yardım çığlıkları atarak suya sığındı. Felaket anı yolculardan biri tarafından suyun içinden kaydedildi. Görüntülerde, insanların yaşadığı dehşet açıkça görülüyor.

"HERKES PANİK İÇİNDEYDİ"

İlk müdahaleyi bölgedeki balıkçı tekneleri yaptı. Yolcuları kurtarmak için seferber olan tekneler, özellikle çocukları önce alarak kıyıya taşımaya çalıştı. Tanık Abdul Rahman, “Geminin arkasından yoğun duman çıkıyordu, herkes panik içindeydi” dedi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklara göre şu ana kadar en az 3 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 150 kişi kurtarıldı. Kayıp yolcuları bulmak için arama-kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz açıklanmadı. Bölgedeki deniz trafiği geçici olarak askıya alındı.