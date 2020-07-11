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- Endonezya’da Fransız asıllı tacizci yakalandı
Endonezya’da Fransız asıllı tacizci yakalandı
- DHA
- 11.07.2020 - 16:10
Endonezya’da akıllara durgunluk bir olay yaşandı.
Başkent Jakarta’da 300’den fazla reşit olmayan 10 ile 17 yaş arası çocuğu taciz eden Fransız asıllı Francois Abello Camille (65) operasyonla yakalandı.
BİLGİSAYARINDA YÜZLERCE ÇOCUĞA AİT VİDEO ÇIKTI
Jakarta polisinin düzenlediği basın toplantısına getirilen Francois Abello Camille’ne ait dizüstü bilgisayar ve telefonunda yüzlerce çocuğa ait taciz videosu bulunduğu açıklandı.
Endonezya’da 300’den fazla çocuğu taciz eden Fransız yakalandı İZLE
TURİST VİZESİYE ÜLKEYE GİRDİ
Cinsel tacizi reddeden çocuklara işkence uygulayan Camille’in ölüm cezasına çarptırılması öngörülüyor.
Camille’in geçen 5 yıl boyunca Endonezya’ya turist vizesiyle girdiği belirlendi.
MODEL YAPMA VAADİYLE KANDIRDI
Polis ayrıca Camille’in çocukları model yapma vaadiyle kandırdığı ve kendisiyle birlikte olma karşılığı olarak 17 ile 70 ABD doları para verdiğini açıkladı.