Endonezya’da Fransız asıllı tacizci yakalandı

65 yaşındaki zanlının 10 ile 17 yaş arası çocukları model olma vaadiyle kandırdığı, taciz ederken videolarını çektiği anlaşıldı.

Endonezya’da akıllara durgunluk bir olay yaşandı.

Başkent Jakarta’da 300’den fazla reşit olmayan 10 ile 17 yaş arası çocuğu taciz eden Fransız asıllı Francois Abello Camille (65) operasyonla yakalandı.

BİLGİSAYARINDA YÜZLERCE ÇOCUĞA AİT VİDEO ÇIKTI

Jakarta polisinin düzenlediği basın toplantısına getirilen Francois Abello Camille’ne ait dizüstü bilgisayar ve telefonunda yüzlerce çocuğa ait taciz videosu bulunduğu açıklandı.

Endonezya’da 300’den fazla çocuğu taciz eden Fransız yakalandı İZLE

TURİST VİZESİYE ÜLKEYE GİRDİ

Cinsel tacizi reddeden çocuklara işkence uygulayan Camille’in ölüm cezasına çarptırılması öngörülüyor.

Camille’in geçen 5 yıl boyunca Endonezya’ya turist vizesiyle girdiği belirlendi.

MODEL YAPMA VAADİYLE KANDIRDI

Polis ayrıca Camille’in çocukları model yapma vaadiyle kandırdığı ve kendisiyle birlikte olma karşılığı olarak 17 ile 70 ABD doları para verdiğini açıkladı.