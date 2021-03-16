Aldığı eğitimlerle engelini aşan Endonezyalı Juhendri, parasını el emeği ile kazanıyor.

Endonezya'nın Kota Bukittinggi kentinde yaşayan 43 yaşındaki Juhendri, 22 yaşında kornea ve göz sinirlerindeki hasar nedeniyle görme duyusunu kaybetti.

Juhendri, şimdilerse ise engeline rağmen motosiklet tamirciliği yapıyor.

DOKUNARAK ONARIYOR

Gençlik yıllarında kendi kendine atölye eğitimi alan Juhendri, dokunuşunu kullanarak elektrik ve mekanik onarımları yapıyor; televizyon, fan ve radyo gibi elektronik cihazları tamir ediyor.

Araba tamiri üzerine de eğitim alan Juhendri, kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor.

Endonezya'da görme engelli motosiklet tamircisi