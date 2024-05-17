Endonezya'da ilginç kaza! Park halindeki uçaktan düştü Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda park halindeki uçaktan merdivenlerin çekilmesi ile yer ekibinde görevli bir kişi, uçağın kapısından düşerek metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

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İHA

Görüntüler Endonezya'dan..

Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda dikkatsizlik, az daha bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyordu.

Uçağın kapısından düştü

Yer ekibinin park halindeki uçağa sabitlenen merdiveni çekmesi sonucu yer ekibinde görevli bir kişi, uçağın kapısından düşerek metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, düşen personelin arkasının dönük olduğu merdivenin çekildiğinin farkında olmadığı görüldü.

Sağlık durumu iyi

Uçağın, TransNusa Hava Yolları’na ait bir Airbus A320 olduğu ve yere çakılan personelinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)