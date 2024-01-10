Endonezya'da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patladı Endonezya’da bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda patlama meydana gelirken, püsküren kül ve duman 2 kilometre yüksekliğe kadar ulaştı.

İHA

Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara bölgesinde yer alan Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Lav ve kül püskürten yanardağın çıkardığın kül ve duman 2 kilometre yüksekliğe kadar ulaştı.

En üst seviyede alarm verildi, bölge tahliye ediliyor

Yetkililer, 1 Ocak'tan bu yana volkanik faaliyetlerin yaşandığı yanardağ bölgesinde alarm durumunu en üst seviyeye çıkarırken, yanardağ bölgesinde bulunanlar tahliye edildi. Yerel yetkili Benediktus Bolibapa Herin yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinden yanardağdan gelen lav ve külden kaçınmak için derhal güvenli noktalara sığınmalarını çağrısında bulunarak, şu anda yaklaşık 5 bin kişiyi barındıran iki geçici barınak kurulduğunu söyledi.

Marapi Yanardağı'nda alarm seviyesi yükseltildi

Sumatra Adası’nda bulunan Marapi Yanardağı’nda yakın zamanda alarm durumu 3 yani turuncuya yükseltilmişti. Marapi'de geçtiğimiz senen aralık ayında meydana gelen patlamada 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)