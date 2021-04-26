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    Endonezya’da ölen askerlerin ‘Elveda’ şarkısı

    Kaybolan denizaltıda ölen askerlerin 'Sampai Jumpa' (Elveda) adlı şarkıyı söylerken çektikleri video, Endonezya ordusu tarafından yayınlandı. Askerlerin görüntüleri, izleyenleri duygulandırdı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 17:07
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    Endonezya’da ölen askerlerin ‘Elveda’ şarkısı

    Endonezya'da 21 Nisan'da tatbikat sırasında Bali Adası açıklarında KRI Nanggala-402 denizaltısı, içinde bulunan 53 mürettebatı ile kayboldu.

    Günler süren arama çalışmalarının ardından, denizaltının enkazına ulaşıldı.

    İçeride bulunan 53 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Endonezya ordusu, batan denizdeki askerlerin birkaç hafta önce çekilen videosunu yayınladı.

    25 DONANMA GEMİSİ KATILMIŞTI

    Askerlerin gitar eşliğinde ‘Sampai Jumpa’ (Elveda) adlı şarkıyı söyledikleri anlar izleyenleri duygulandırdı.

    Arama kurtarma çalışmalarına en az 25 donanma gemisi katılmış, ABD, Malezya ve Singapur da bölgeye gemi sevk etmişti.

    Endonezya’da batan denizaltıdaki mürettebatın 'Elveda' şarkısını söylediği görüntüler VİDEO

    Endonezya’da ölen askerlerin ‘Elveda’ şarkısı #1

    Endonezya’da ölen askerlerin ‘Elveda’ şarkısı #2

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