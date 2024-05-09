Endonezya'da şaşırtan olay: 12 günlük gelin erkek çıktı Endonezya'da bir damat, 12 gündür evli olduğu karısının aslında erkek olduğunu fark etti. Çift arasında tartışma yaşandı, damat polis çağırdı.

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Endonezya'dan dünya kamuoyuna bu kadar da olmaz dedirten bir olay yansıdı.

Ülkede internet üzerinden tanıştıkları belirtilen çift buluşmaya karar verdi.

Evlendiği eşine ilk görüşte aşık olduğunu belirten adam, birkaç buluşmanın ardından evlenme teklifinde bulundu.

Buluşmalarda yüzünü gizledi: Utangaç olduğunu düşündü

Sevgilisinin buluşmaları boyunca her zaman yüzünü peçe ve başörtüsü kullanarak gizlemeye çalıştığını anlatan adam, durumdan şüphelenmediğini aksine utangaç olduğunu düşündüğünü ve bu durumun ilgisini çektiğini söyledi.

Endonezya medyasında Tribun Medan'ın aktardığına göre; kimlik bilgileri A.K olarak belirtilen adam, evlendikten 12 gün sonra şaşkına döndüğü gerçekle yüzleşti.

"Eşimin erkek olduğunu öğrendim ve yıkıldım"

Şahıs, "Evlenme teklifimi kabul etti, anne ve babasını kaybettiğini ve düğüne çağıracak bir yakını olmadığını söyledi. Ancak evlendikten sonra da yüzünü saklamaya devam etti ve cinsel beraberlikten kaçındı. Bu durumdan şüphelenen ailem, onu araştırmaya başladı. Babasının hayatta olduğunu öğrendik. Babasından aslında eşimin erkek olduğunu öğrendim ve yıkıldım. Sonra polis çağırdık. Ne zaman istese para veriyordum. Benden para alabilmek böyle bir şey yaptığını itiraf etti." açıklamasında bulundu.

Failin 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılma riski bulunuyor.