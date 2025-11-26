Endonezya'da şiddetli yağışlar afetlere yol açtı: En az 10 can kaybı

- Endonezya'da Sumatra Adası'nda şiddetli yağışlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.
- Yetkililer, yüksek risk altındaki bölgelerin tahliye edilmesi gerektiğini belirtiyor.
- Şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları yüzlerce evi etkiledi, acil yardım çadırları kuruldu.
Endonezya, afetler ile mücadele ediyor...
Ülkede, son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.
4 KİŞİ KAYIP
Arama kurtarma ekipleri Kuzey Sumatra'ya bağlı Sibolga kentinde en az 5 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirirken 3 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de halen kayıp olduğunu belirtti.
YAKLAŞIK 2 BİN BİNA SULAR ALTINDA KALDI
Orta Tapanuli bölgesinde ise toprak kayması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken şiddetli yağışların yol açtığı seller ise yaklaşık 2 bin binayı sular altında bıraktı.
Güney Tapanuli'de ise sel ve toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 470 ev sular altında kaldı.
YETKİLİLERDEN BÖLGE HALKINA UYARI
Acil yardım çadırlarının kurulduğunu belirten yetkililer, bölge halkını yüksek risk altındaki alanları derhal tahliye etmesi konusunda uyardı.