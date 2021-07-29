Bir süredir volkanik hareketlenme yaşayan Sinabung Yanardağı'nda, bugün 4,5 metre yüksekliğe ulaşan uzun bir patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde yer alan Sinabung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Geçtiğimiz haftalardan bu yana volkanik hareketlenmenin arttığı yanardağın bugün 4.5 metreye varan kül ve duman püskürttüğü belirtilerek, patlamanın oldukça uzun sürdüğü kaydedildi.

TAHLİYE EMRİ VERİLMEDİ

Kül ve dumanın, yanardağın zirvesinin 1.000 metre ötesine kadar yayıldığı ifade edildi.

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'ndan kül ve duman püskürdü VİDEO







'5 KİLOMETRE YAKLAŞILMAMALI' UYARISI YAPILDI

Kül ve dumanların yakınlardaki köylere ulaşmadığı ve uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadığı için tahliye emri verilmezken, volkanik aktivitenin artması nedeniyle yanardağın 5 kilometre yakınlarında bulunmama yönünde uyarı yapıldı.



