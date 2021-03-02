Endonezya'da yanardağ patladı

Sinabung Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeni ile gökyüzü siyah duman ve küllerle kaplandı.

Endonezya’da Kuzey Sumatra bölgesinde bulunan Sinabung Yanardağı faaliyete geçti.

Şiddetli bir patlama ile gökyüzü dumanla kaplandı. O anlara şahit olan bir vatandaş, yükselen dumanları cep telefonu kamerasına kaydetti.

KAYIP YAŞANMADI

Gökyüzüne yaklaşık 3 kilometre kül ve duman yükseldiği ifade edildi.

Patlama sonucunda can ve mal kaybı yaşanmazken, siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan izlenildi.

400 YIL SONRA FAALİYETE GEÇTİ

400 yıl sonra 2010 yılında ilk kez faaliyete geçen Sinabung Yanardağı’nda 2014 ve 2016’daki patlamalarda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

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