Endonezya'da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan Yogyakarta kentine giden otobüs, gece yarısı Orta Java eyaletine bağlı Semarang kentindeki Krapyak gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı ve yan yattı.

KAZADA 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arama kurtarma yetkilisi Budiono, şehirler arası 34 yolcu taşıyan otobüsün virajlı bir yolda devrildiğini, bazı yolcuların otobüs gövdesiyle bariyer arasında sıkıştığını belirtti.

Budiono, polis ve kurtarma ekiplerinin kazadan yaklaşık 40 dakika sonra olay yerine ulaştığını, 6 yolcunun olay yerinde, 10'unun ise hastaneye sevk ya da tedavi sırasında hayatını kaybettiğini aktardı.

Kazada yaralanan 18 kişinin çevredeki iki hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Budiono, bunlardan 5’inin durumunun kritik olduğunu kaydetti.