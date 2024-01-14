Endonezya'daki Marapi Yanardağı patladı Son dönemde hareketlenen yanardağdaki patlama, yakın bölgeyi etkiledi. Kül yağmuru kameralara yansıdı.

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AA

Asya ülkesi Endonezya, yeniden yanardağ patlamasıyla gündeme geldi.

Marapi Yanardağı'ndaki patlama ve sonrasında yaşananlar görüntülendi.

Batı Sumatra'daki Marapi Yanardağı Gözlem Merkezi, son dönemde hareketliliğiyle sıkça gündeme gelen yanardağın patlama anını ve ardından yaşanan kül yağmurunu kaydetti.

Küller bölgeye yayıldı

Herhangi bir can kaybına yol açmadığı belirtilen patlamadan kaynaklanan küller, yakındaki köylerde yolları ve araçları kapladı.

Ayrıca, yetkililerin 10 Ocak'ta yanardağın alarm seviyesini 2'den 3'e çıkarmasının ardından, 12 Ocak'tan bu yana en az 100 bölge sakini tahliye edildi.

Önceki patlama ölümlerle sonuçlandı

Marapi Yanardağı'nın aralık ayının başlarında patlaması sonucu 23 kişi hayatını kaybetmiş, 50 dağcı afet bölgesinden kurtarılmıştı.

Yanardağ, aynı ayın sonuna doğru yeniden harekete geçmişti.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Marapi, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olmakla ve ani patlamalarıyla biliniyor.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)