Endonezya’daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 32’ye yükseldi Sumatra adasında şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 32'ye yükseldi.

İHA

Endonezya sel ve toprak kaymasıyla mücadele ediyor.

Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor.

Ölü sayısı 32'ye yükseldi

Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerinin sayısının 26’dan 32’ye yükseldiği belirtildi.

Sel ve toprak kayması sonucu bin 500 ev, 50’den fazla ibadethane ve en az 10 kara yolunda hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, adadaki 5 bölgede acil durum ilan edildiği kaydedildi.

70 bin kişi tahliye edildi

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 70 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)