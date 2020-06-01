FETÖ’cü basketbolcu Enes Kanter, ABD’de George Floyd’un öldürülmesinin ardından düzenlenen gösterilere katıldı.

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin boğazını diziyle sıkarak nefessiz bıraktığı siyahi George Floyd'un ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler 6. gününe girdi.

Mineapolis'te başlayan gösteriler ülkenin her yerine yayılırken, protestocular polis merkezlerini, polis araçlarını ve dükkanları yakmaya devam ediyor.

FETÖ'CÜ ENES KANTER'DEN DESTEK

Boston'daki gösterilere ise FETÖ'nün de destek verdiği ortaya çıktı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen FETÖ'cü Enes Kanter, protestocular arasına katılarak slogan attı.

Enes Kanter'in eylemler esnasında, George Floyd'un ölmeden önce söylediği son söz olan "I can't breathe" (Nefes alamıyorum" sözlerini slogan olarak atması dikkatlerden kaçmadı.

Enes Kanter, ABD’deki eylemlere katıldı VİDEO