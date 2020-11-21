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    Enes Kanter ile İsrailli bürokrat Gilad Erdan, bir araya geldi

    Enes Kanter ile İsrailli bürokrat Gilad Erdan, bir araya geldi

    FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ile buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 07:45
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 08:09
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    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen FETÖ'cü Enes Kanter, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ile bir araya geldi.

    Sosyal medyadan buluştukları anları fotoğraflayan Erdan, Kanter'den forma hediye aldı.

    ERDOĞAN HAKKINDA SKANDAL İFADE

    Yaptığı paylaşımda Erdan, "Bu hafta Erdoğan aleyhine yaptığı konuşmaların bedelini ağır şekilde ödeyen, NBA'in en iyi oyuncularından biri olan Enes Kanter ile tanıştım. Kendisiyle Antisemitizm ile mücadelede işbirliği yapmaktan,  İsrail'deki Yahudiler ve Müslümanlar için bir basketbol kampı hazırlamaktan bahsettik." ifadelerini kullandı.

    Enes Kanter ile İsrailli bürokrat Gilad Erdan, bir araya geldi #1

    Enes Kanter ile İsrailli bürokrat Gilad Erdan, bir araya geldi #2

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