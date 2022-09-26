Enes Kanter'den Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek

Yunanistan'da televizyon programına katılan FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan'ın mültecilere "kollarını açtığını" söyledi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, Yunan Alpha TV'ye konuştu.

Erdoğan'ın Yunanistan'ı eleştiren göçmen politikasını hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayı eleştiren Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye olarak biz yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir." sözlerine karşı çıktı.

"Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez"

Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki Yunanistan hakkında sözlerinin kabul edilemez olduğunu savundu. İnsan haklarına saygı göstermemekle suçladı. "Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var. Benim Türkiye'mde demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor" dedi.

"Yunanistan, göçmenlere kucak açtı"

Enes Kanter, açıklamalarında Yunanistan'a destek vererek, "Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı" sözlerini sarf etti.

ABD vatandaşı oldu, adını değiştirdi

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics takımında forma giyen Enes Kanter, geçtiğimiz yıl ABD vatandaşı olmuştu.

Adını Enes Kanter Freedom olarak değiştiren FETÖ üyesi, her fırsatta Türkiye karşıtı faaliyetler yürütmesiyle biliniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir - HABER İÇİN TIKLAYIN