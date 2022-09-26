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    Enes Kanter'den Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek

    Enes Kanter'den Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek

    Yunanistan'da televizyon programına katılan FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan'ın mültecilere "kollarını açtığını" söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 06:03
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    FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, Yunan Alpha TV'ye konuştu.

    Erdoğan'ın Yunanistan'ı eleştiren göçmen politikasını hedef aldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmayı eleştiren Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye olarak biz yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir." sözlerine karşı çıktı.

    Enes Kanter den Türkiye ye karşı Yunanistan a destek #1

    "Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez"

    Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki Yunanistan hakkında sözlerinin kabul edilemez olduğunu savundu. İnsan haklarına saygı göstermemekle suçladı. "Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var. Benim Türkiye'mde demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor" dedi.

    Enes Kanter den Türkiye ye karşı Yunanistan a destek #2

    "Yunanistan, göçmenlere kucak açtı"

    Enes Kanter, açıklamalarında Yunanistan'a destek vererek, "Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı" sözlerini sarf etti.

    ABD vatandaşı oldu, adını değiştirdi

    Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics takımında forma giyen Enes Kanter, geçtiğimiz yıl ABD vatandaşı olmuştu.

    Adını Enes Kanter Freedom olarak değiştiren FETÖ üyesi, her fırsatta Türkiye karşıtı faaliyetler yürütmesiyle biliniyor.

    Yunanistan’ın insanlık suçu karnesi - HABER İÇİN TIKLAYIN

    Enes Kanter den Türkiye ye karşı Yunanistan a destek #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir - HABER İÇİN TIKLAYIN

    Enes Kanter den Türkiye ye karşı Yunanistan a destek #4


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