Ensonhaber muhabiri sel felaketiyle mücadele eden Libya'daki yıkımı görüntüledi Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından Ensonhaber ekibi olarak selden en fazla etkilenen Derne şehrine giderek oluşan tahribatı görüntüledik. İşte selin vurduğu Derne şehri...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Dünya felaket üzerine felaket yaşıyor.

Bir yandan sel bir yandan ise deprem, ülkeleri adeta yerle bir ediyor.

Felaketlerden biri de Kuzey Afrika ülkesi olan Libya'da yaşandı.

10 Eylül'de Daniel Fırtınası'nın ardından gelen sel felaketi, en fazla Derne kentini olumsuz etkiledi.

Binaların yıkıldığı, araçların sürüklendiği, vatandaşların suya kapıldığı doğal afette, selin izlerini silmek için büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Ekipler ilk günden bu yana arama kurtarma çalışmaları için mücadele ediyor.

Ensonhaber Libya'da

Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden de yardım ekipleri çalışmalara destek veriyor.

Ensonhaber olarak biz de selin vurduğu Libya'ya giderek selin izlerini görüntüledik.

Muhabirimiz Furkan Vural, yaşanan felaketin ardından ortaya çıkan acı manzarayı anlattı.

"Yıkımı anlatmak oldukça güç"

Vural, şu ifadeleri kullandı:

Libya'nın Derne şehrindeyiz. Selden en çok etkilenen bölgelerden biri. Buradaki yıkımı anlatmak oldukça güç. Herhangi bir sel felaketi ile kıyaslanabilecek boyutta değil. Burada altyapı tamamıyla bitmiş durumda. İnternet çekmiyor, sağda solda devrilen ve parçalanan araçları, binaları görebilirsiniz. Burada yıkımın boyutları çok ciddi derecede. Derne Belediye Başkanı ile konuştuğumuzda da yaklaşık 30 bin insan buradaki selden birinci derecede etkilenmiş. Yollarda yürümek çok zor. Toprak her tarafa dağılmış durumda, inanılmaz bir bataklık söz konusu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, Kızılay ve daha birçok kuruluş tarafından çalışmalar devam ediyor. Buradaki en büyük sıkıntı hijyen. Yoğun bir ceset kokusu ve altyapıdan kaynaklı çok ciddi bir koku var. Sağlık riskine karşı yetkililer bizi uyarıyor.

"Can kaybı 30 bin civarında"