Epstein davasında yeniden konuşulan sözler: Adada sürekli tecavüze uğrayan kızlar vardı Mağdurlardan Sarah Ransome, "Bazen günde 3 kez tecavüze uğruyordum. O adadaki tek kız ben değildim" dedi. Ransome, Epstein'in ortağı Maxwell için, "Hapishanede ölmeli" ifadesini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

ABD'de fuhuş ağı oluşturan Jeffrey Epstein hakkındaki davayla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Epstein, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamasıyla yargılanıyordu ve kaldığı hapishanede ölü bulundu.

Ghislaine Maxwell'in, cinsel istismar için yıllarca Epstein'e aracılık yaptığı tespit edilmişti.

Ransome'ın sözleri tekrar gündemde

Sarah Ransome, Epstein'ın mağdurları arasında yer alıyor. Ransome'ın sözleri, dava kapsamında yeniden gündeme geldi.

Adada yaşananları anlatan Ransome, Maxwell ve Epstein'e işaret ederek, "Onların ve tüm komplocuların bana yaptıkları yüzünden son 17 yılımı hapishanede geçirdim." dedi.

"Bazen günde 3 kez tecavüze uğruyordum"

Defalarca tecavüze uğradığını belirten Ransome, şöyle devam etti:

Bazen günde 3 kez tecavüze uğruyordum. O adadaki tek kız ben değildim. Sürekli tecavüze uğrayan kızların akını vardı.

"17 yıldır cehennemi yaşıyordum"

"Ghislaine hapishanede ölmeli." diyen Ransome, Liz Stein ile birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Çünkü son 17 yıldır cehennemi yaşıyordum. Liz Stein kaçakçılığa maruz kaldığında 10 yaşındaydım.



Seks kaçakçılığı çetesi bu kadar süredir devam ediyor.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Prens Andrew hakkındaki iddia

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Dava dosyalarındaki ayrıntılar

Epstein davasındaki belgelerin ilk 4 kısmı, sırayla kamuoyunun erişimine açılmaya başlanmıştı.

Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Bill Clinton'ın genç kadınlardan hoşlandığı gündeme getirilen dosyalarda, Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürülmüştü.

Dergiye tehdit: Yazıyı yayınlama

Dosyalardaki ifadelerden birinde, Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanity Fair dergisini "Epstein'ın fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayınlanmaması konusunda tehdit ettiği" iddiası yer almıştı.

Aynı dosyada davacı Giuffre, Clinton'ın Epstein'ın yürüttüğü fuhuş ağından detaylı olarak haberdar olduğunu ve bu isimle birçok kez seyahat ettiğini de öne sürmüştü.

Bill Clinton'ın temsilcileri de eski Başkan'ın, Epstein'ın suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savunmuştu.

Fotoğraflar ortaya çıktı

Davanın yayınlanan üçüncü kısmında, Epstein'ın mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ve davayla ilgili keşif ve diğer süreç aşamaları hakkında mahkeme kayıtları yer almıştı.

Kamuoyuna açıklanan dördüncü dosyalarda, Epstein'a ait adada genç kızların yanı sıra o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de aralarında bulunduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğraf ortaya çıkmıştı.

Fotoğraflar, fuhuş ağının iç işleyişini ortaya koyan Epstein'ın mağdurlarından Sarah Ransome hakkındaki dosya aracılığıyla açıklanmıştı.