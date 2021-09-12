Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu havalimanına İHA ile saldırı

Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu havalimanına İHA ile saldırı

Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildi.

ABD, Orta Doğu coğrafyasında 20 yıldır konuşlandırdığı askeri birliklerini yavaş yavaş çekerken, ABD ordusunun ayrılmaya başladığı bölgelerde saldırılar da devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

PATLAYICI YÜKLÜ İHA İLE SALDIRI

Açıklamada, bir ABD birliğinin de konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havaalanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Öte yandan, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında tüm seferler askıya alındı.

Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu havalimanına İHA ile saldırı-Video

ABD BASINI, OLASI İHA TEHDİTLERİNİ YAZMIŞTI

Birkaç gün önce Forbes dergisinin internet sitesinde, 11 Eylül benzeri muhtemel yeni bir saldırının bu kez insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenebileceğine dair habere yer verilmişti.

ABD basınında, İHA'larla yeni 11 Eylül saldırısı düzenlenebilir endişesi-haberi için tıklayın