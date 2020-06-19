Erbil'de camiler yeniden ibadete kapatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil kentinde bulunan camiler, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yeniden ibadete kapatıldı.

Koronavirüs vakalarının azalmasıyla normalleşme, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de başlamıştı. Ancak kısa süre sonra vaka sayısında yükselen artışın görülmesi, bazı kısıtlamaların yeniden getirilmesine neden oldu.

CAMİLER, 1 TEMMUZ'A KADAR KAPALI

Erbil Kriz Masası, tarafından yapılan açıklamada korona salgını ile mücadele kapsamında camilerin bugünden itibaren 1 Temmuz tarihine kadar kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

BAZI MEKANLAR, CUMA GÜNÜ KAPALI OLACAK

Kriz Masası, eczaneler dışında bütün market ve AVM’lerin akşam 22.00’den sabah 10.00’a kadar kapalı olacağını belirtirken araba galerileri, halk pazarları, spor salonları, parklar ve turizm bölgelerinin Cuma günleri açılmayacağını aktardı.

VİRÜSTEN ÖLÜM ORANI YÜZDE 3'Ü GEÇTİ

IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci, yaptığı açıklamada korona vakalarının özellikle Ramazan Bayramı sonrası yüksek oranda arttığına dikkat çekti. Sağlık Bakanı, IKBY’de korona virüs ölüm oranının yüzde 3’ü aştığını duyurdu. Bakan Berzenci, Erbil Belediye Başkanı Abdulvahit Ahmet ve Yardımcısı’nın korona virüse yakalandıklarını ve hastanede tedavi altında olduklarını açıkladı.

Irak Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada ise son 24 saatte 83 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği, 463 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bakanlık, 1 günde gerçekleşen en yüksek can kaybının bugün yaşandığını aktardı. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 25 bin 717’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 856’ya yükseldi.

Öte yandan Irak Bakanlar Kurulu Basın Sorumlusu Ali Vahit Hassaf, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.