Erdoğan ile Macron, SAMP/T savunma sisteminin ortak üretimini görüştü

Doğu Akdeniz ile ilgili telefon görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız mevkidaşından Avrupa yapımı füze savunma sisteminin ortak üretimine karşı çıkmamasını istedi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Türkiye ile Fransa arasında üst düzey temas gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile geçtiğimiz günlerde telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke ve Ankara-Brüksel ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİ KONUŞTULAR

Bloomberg, görüşme sırasında ayrıca savunma sistemlerinin gündeme geldiğini aktardı.

Konuyla ilgili Türk yetkililere dayandırılan habere göre, Türkiye, Avrupa yapımı hava savunma sistemleri için Fransa ile temasta bulundu.

MACRON'A SAMP/T ÇAĞRISI: VAZGEÇ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız mevkidaşından Paris merkezli Eurosam'ın SAMP/T füze savunma sistemlerinin ortak üretimine olan muhalefetinden vazgeçmesini istedi.

FRANSA CUMHURBAŞKANI'NIN YANITI

Elysee Sarayı'ndan bir yetkili ise Macron'un, "Avrupa yapımı sistemlerin konuşlandırılmasından önce Türkiye, Suriye'deki hedeflerini netleştirmeli." dediği kaydedildi.

ANKARA FIRSAT VERDİ

Haberde Ankara'nın, Batılı müttefiklerine hava savunma sistemlerini sağlamaları için bir fırsat daha verdiğini gösterdiğine dikkat çekildi.