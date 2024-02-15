Erdoğan-Sisi görüşmesi dünyanın gündeminde: Yeni bir sayfa açılıyor Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden geliştiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi arasındaki görüşmenin ayrıntılarından notlar paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Görüşmede bölgesel meselelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler de kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Erdoğan ile Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.

France 24: İlişkilerde yeni sayfa

Uluslararası medya kuruluşları, kritik görüşmeyi yakından takip etti. France 24, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor." diye yazdı.

Haberde, Sisi'nin, ikili birçok anlaşma imzalamadan önce Erdoğan'ı Kahire havaalanında törenle karşıladığı belirtildi.

Her iki liderin de "ilişkilerde yeni bir dönemden" söz ettiği, ikili ticarette yılda 15 milyar dolar hedefine ulaşılmasını hedeflediği ve Orta Doğu'da iş birliği yapma gerekliliğinin altını çizdiği notları paylaşıldı.

Bloomberg: Birlikte çatışma sözü verdiler

Bloomberg, Erdoğan'ın "tarihi Kahire ziyaretiyle Mısır ile ilişkileri yeniden kurduğunu" aktardı.

Sisi ile yapılan görüşmenin, Gazze, enerji meselesi ve bölgesel çatışmaları kapsadığı belirtildi. Haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a 10 yıldan fazla bir süre sonra ilk ziyaretini gerçekleştirdi. İki güç, ekonomi ve güvenlik konularında birlikte çalışma sözü verdi.

Al Jazeera: Türkiye kararlı

Al Jazeera, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin, yıllar süren gerginliklerin ardından yeniden geliştiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin, İsrail'e Refah'a yönelik planladığı saldırıdan vazgeçme çağrısı yaptığı kaydedildi.

Erdoğan'ın, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile her düzeyde müzakereleri hızlandırmaya kararlı olduğunu söylediği belirtildi.

Kathimerini: Ticarette hedef 15 milyar dolar

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin "tarihi" olduğunu belirten Kathimerini, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Söz konusu haberde şu notlara yer verildi: