Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
Görüşmede bölgesel meselelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler de kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.
Erdoğan ile Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.
France 24: İlişkilerde yeni sayfa
Uluslararası medya kuruluşları, kritik görüşmeyi yakından takip etti. France 24, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor." diye yazdı.
Haberde, Sisi'nin, ikili birçok anlaşma imzalamadan önce Erdoğan'ı Kahire havaalanında törenle karşıladığı belirtildi.
Her iki liderin de "ilişkilerde yeni bir dönemden" söz ettiği, ikili ticarette yılda 15 milyar dolar hedefine ulaşılmasını hedeflediği ve Orta Doğu'da iş birliği yapma gerekliliğinin altını çizdiği notları paylaşıldı.
Bloomberg: Birlikte çatışma sözü verdiler
Bloomberg, Erdoğan'ın "tarihi Kahire ziyaretiyle Mısır ile ilişkileri yeniden kurduğunu" aktardı.
Sisi ile yapılan görüşmenin, Gazze, enerji meselesi ve bölgesel çatışmaları kapsadığı belirtildi. Haberde, şu ifadeler kullanıldı:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a 10 yıldan fazla bir süre sonra ilk ziyaretini gerçekleştirdi. İki güç, ekonomi ve güvenlik konularında birlikte çalışma sözü verdi.
Al Jazeera: Türkiye kararlı
Al Jazeera, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin, yıllar süren gerginliklerin ardından yeniden geliştiğini yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi'nin, İsrail'e Refah'a yönelik planladığı saldırıdan vazgeçme çağrısı yaptığı kaydedildi.
Erdoğan'ın, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın tesisi için Mısır ile her düzeyde müzakereleri hızlandırmaya kararlı olduğunu söylediği belirtildi.
Kathimerini: Ticarette hedef 15 milyar dolar
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin "tarihi" olduğunu belirten Kathimerini, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.
Söz konusu haberde şu notlara yer verildi:
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2012'den bu yana ülkeye ilk ziyaretini yaparken Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşası için Mısır'la işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Erdoğan ayrıca, Mısır'la ticareti kısa vadede 15 milyar dolara çıkaracaklarını söyleyerek, iki ülkenin enerji ve savunma iş birliğini değerlendirdiğini belirtti.
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