Erdoğan'ın 'Kıbrıs tamamen bizim olurdu' sözleri Yunanistan'da ses getirdi 1974 Barış Harekatı'na işaret eden Erdoğan, "Güneye yüklenmiş olsaydık, güney-kuzey diye bir şey kalmazdı" dedi. Bu sözler, Yunanistan gündemini sarstı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Askerlerle bir araya gelen Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) konusunda önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, 1974 Barış Harekatı'nda 498 Mehmetçik'in şehit olduğunu söyledi.

"Güney-kuzey diye bir şey kalmazdı"

Tüm baskılara rağmen, Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı, bugün ne KKTC ne de Kıbrıs Türklerinin varlığından söz edileceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

Hatta belki de güneye yüklenmiş olsaydık, bugünün bir evladı olarak söylüyorum, artık güney-kuzey diye bir şey kalmaz, tamamen Kıbrıs bizim olurdu.

Erdoğan'ın sözlerine dikkat çektiler: Kıbrıs'ın tamamı bizim olabilirdi

Bu sözler, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Kathimerini gazetesinin İngilizce servisi, "Erdoğan: Kıbrıs'ın tamamı bizim olabilirdi" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

"Biraz daha zorlasaydık Kıbrıs'ın tamamını alırdık"

The Greek Herald, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kıbrıs'ın tamamı bizim olabilirdi' dedi" şeklinde yazdı.

1974'te güneye doğru baskı kurulması halinde bugün farklı bir tabloyla karşılaşılabileceğine dair Erdoğan'ın sözleri aktarıldı.

Reporter adlı Yunanistan merkezli yayın organı da Erdoğan'ın ifadelerini "1974’te biraz daha zorlasaydık Kıbrıs’ın tamamını alırdık." diye yazdı.

"2002'den bu yana duymadığımız bir açıklamaydı"

Skai televizyonunda ise Erdoğan'ın kullandığı ifadeler farklı bir açıdan ele alındı:

2002'den bu yana Türk Cumhurbaşkanı'ndan duymadığımız bir açıklamaydı. En azından kamuoyu önünde başka bir Türk yetkiliden de duymamıştık.

Erdoğan: Her türlü olasılığa hazırlıklı olmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, ikinci uçak gemisi ve insansız denizaltı sözü verdiği belirtilerek, "Türkiye'nin birçok düşmanı var ve her türlü olasılığa hazırlıklı olmalı." dediği kaydedildi.