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    Eric Trump: Babam Hristiyanlığı kurtardı

    Eric Trump: Babam Hristiyanlığı kurtardı

    Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, babasının Hıristiyanlığı 'tam anlamıyla kurtardığını' iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 06:50
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    Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de, 1 aydan daha kısa bir süre kalan seçimlere yaklaşırken siyasi tartışmalar da giderek artıyor.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, babasının Hıristiyanlığı tam anlamıyla kurtardığını iddia etti.

    Eric Trump, karşı tarafın ülkedeki inançlı insanlara karşı topkeyun bir savaş başlattığını iddia etti.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Kuzey Dakota'da Scott Hennen tarafından sunulan 'What’s on Your Mind' adlı radyo programına konuk oldu.

    Eric Trump: Babam Hristiyanlığı kurtardı #1

    "HRİSTİYANLIĞA SALDIRMAK İSTİYORLAR"

    Eric Trump, programda babasının 'Hıristiyanlığı tam anlamıyla kurtardığını' öne sürerek, karşı tarafın inançlı insanlara karşı topyekun bir savaş başlattığını öne sürdü.

    Eric Trump, "Aşırı solcu Demokrat Parti 'ateistlerin' partisi haline geldi ve Hıristiyanlığa saldırmak istiyorlar. Kiliseleri kapatmak istiyorlar; içki dükkanlarının açık tutulmasından gayet hoşnutlar" ifadelerini kullandı.

    Eric Trump: Babam Hristiyanlığı kurtardı #2

    İBADETE KISITLAMA GELİRKEN ALKOL SATIŞI YAPAN İŞLETMELER AÇIK TUTULMUŞTU

    ABD'de koronavirüs salgını sürecinde bazı eyaletlerde kiliselerdeki ibadete kısıtlama getirilirken, alkol satışı yapan işletmelerin açık tutulması muhafazakarlar tarafından tepki çekmişti.

    Mayıs ayında Trump, valilere çağrıda bulunarak ibadethanelerin açılması talebinde bulunmuştu.

    Eric Trump: Babam Hristiyanlığı kurtardı #3

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