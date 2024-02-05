Erivan'da patlama: 2 ölü, 2 yaralı

AA
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Erivan'a bağlı Nor Areş Mahallesi 34. Cadde'de bulunan bir binada yerel saatle 11.43'te patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü.
2 kişi öldü
Kurtarma ekipleri tarafından yıkılan binaların enkazından 2 kişinin cenazesi ile biri ağır olmak üzere 2 yaralı çıkarıldı.
Çalışmalar sürüyor
Patlamanın sebebinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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