Erivan'da patlama: 2 ölü, 2 yaralı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da meydana gelen patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Erivan'a bağlı Nor Areş Mahallesi 34. Cadde'de bulunan bir binada yerel saatle 11.43'te patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü.

2 kişi öldü

Kurtarma ekipleri tarafından yıkılan binaların enkazından 2 kişinin cenazesi ile biri ağır olmak üzere 2 yaralı çıkarıldı.

Çalışmalar sürüyor

Patlamanın sebebinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)