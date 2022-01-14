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    Erken yaşlanan YouTuber Adalia, 15 yaşında hayatını kaybetti

    Hutchinson-Gilford progeria hastalığı nedeniyle erken yaşlanan YouTuber Adalia Rose Williams, 15 yaşında vefat etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 14:04
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    Erken yaşlanan YouTuber Adalia, 15 yaşında hayatını kaybetti

    Benjamin Button filmine benzeyen yaşam öyküsü nedeniyle çok sayıda izleyiciye kendini sevdiren YouTuber Adalia Rose Williams, hastalığına daha fazla dayanamadı.

    ABD'nin Teksas eyaletinde yaşamını sürdüren Adalia, Progeria hastalığıyla mücadele ettiği tüm süreci YouTube hesabından yayınladı.

    Bu süreçte kendisini takip edenlerle motive olan 15 yaşındaki Adalia'nın ailesinden kötü haber geldi.

    15 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

    Erken yaşlanma hastalığı nedeniyle doktorların 13 yıl ömür biçtiği Adalia, 12 Ocak 2022'de 15 yaşında hayata veda etti.

    Erken yaşlanan YouTuber Adalia, 15 yaşında hayatını kaybetti #1

    ADALIA'NIN SON GÜNLERİ

    Her gün binlerce e-posta ve mektup alan Adalia'nın saçları, hastalığı nedeniyle çıkmıyordu. Çok zor hareket edebilen Adalia kilo da alamıyordu.

    Hastalık erken yaşlanmaya neden olurken vücutta yağ eksikliği, damarların belirgin olması, tiz ses ve eklemlerde şiddetli ağrı gibi belirtilere sahip.

    Erken yaşlanan YouTuber Adalia, 15 yaşında hayatını kaybetti #2


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