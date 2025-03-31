AA

Ermeni çeteler tarafından 1918'de kan donduran bir olay gerçekleştirildi..

Ermeni çetelerin 107 yıl önce Azerbaycan topraklarında gerçekleştirdiği katliam, ülke tarihinin en feci katliamlarından biri olarak görülüyor.

TÜM BÖLGELERDE KARIŞIKLIKLAR ÇIKARDILAR

20. yüzyılın başlarında Çar Rusyası'nın son dönemlerinde Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerine yerleştirilmiş Ermeniler, otorite boşluğundan da faydalanarak Azerbaycanlıları katletmeye ve topraklarını ele geçirmeye başladı.

1905'ten itibaren örgütlenip silahlanan Ermeniler, Azerbaycanlıları yıldırmak için başta Bakü olmak üzere tüm bölgelerde karışıklıklar çıkardı.

1917'de Rusya'da gerçekleştirilen devrimle çarlık rejimi yıkıldı. İktidara gelen Bolşevikler, Bakü'de de yönetimi ele geçirdi. Bolşeviklerin Ermeni lideri Stepan Şaumyan, Ermeni çetelere siyasi ve maddi destek sağladı, böylece Azerbaycanlılara karşı saldırılar arttı.

50 BİN AZERBAYCANLI KATLEDİLDİ

Ermeni ve Bolşevik çeteler, 1918'de 30 Mart-3 Nisan'da Bakü, Şamahı, Guba, Haçmaz, Lenkeran, Hacıgabul, Salyan, Zengezur, Karabağ, Nahçıvan ve diğer bölgelerde 50 bin Azerbaycanlıyı katletti.

Katliam, "Kafkas İslam Ordusu" ismi verilen Osmanlı ordusunun Azerbaycan'a yardıma gelmesi ve ülkeyi çetelerden temizlemesiyle son buldu.

Azerbaycan'da, 1918'de Ermenilerce uygulanan mezalim ve katliam "soykırım" olarak kabul ediliyor.

HAYDAR ALİYEV TARAFINDAN İMZALANDI

Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 1998'de imzaladığı kararnameyle 31 Mart'ın "Azerbaycanlıların Soykırımı Günü" olarak anılmasına karar vermişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak katliamın kurbanlarını andı.

"AZERBAYCANLILARIN SOYKIRIMI GÜNÜ" DOLAYISIYLA BİLDİRİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da "Azerbaycanlıların Soykırımı Günü" dolayısıyla bildiri yayınladı.

Kurbanların saygıyla anıldığı belirtilen bildiride, "20. yüzyılın başlarında işlenen katliamların temelinde yatan etnik nefret ve hoşgörüsüzlük politikası, yüzyılın sonunda Azerbaycanlıların bugünkü Ermenistan topraklarından kitlesel sürgünü, işgal sırasında halkımıza karşı işlenen katliamlar, Hocalı Soykırımı ve 2. Karabağ Savaşı'nda askeri operasyonların dışındaki bölgelerde sivillere karşı işlenen savaş suçlarıyla devam etmiştir." ifadesi yer aldı.

Bildiride, sürdürülebilir barış için tarihi imkanların mevcut olduğu ancak Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının bulunmasının bölgenin istikrarlı geleceği açısından en büyük engel ve endişe kaynağı olduğu ifade edildi.

"1918'DE İŞLENEN SUÇLAR SOYKIRIM OLARAK TANINMALI"

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gibi çok sayıda uluslararası kuruluşa ve farklı ülkelerin ombudsmanlarına mektup gönderdi.

Aliyeva mektubunda, şu ifadeleri kullandı: