Ermeni kadın kocasının kemiğini uçakla taşıdı

Almanya’nın Münih Havalimanı'nda Ermeni kadının, 12 yıl önce ölmüş eşinin kemiklerini bagajına koyarak memleketine götürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Almanya’nın Münih Havalimanı'nda 74 yaşındaki Ermeni bir kadının bagajı kontrol edildiği sırada, bir ahşap sandıkta insan iskeleti bulundu.

Gümrük memurları, bir doktor ve bir savcı eşliğinde bagajı incelendi.

Yaşlı kadının 52 yaşındaki kızıyla, ölmüş eşinin kemiklerini yaşadıkları Yunanistan’dan Münih ve Kiev üzerinden Ermenistan’a götürmeyi ve orada toprağa vermeyi istediği öğrenildi.

YASAL SORUN ÇIKMADI, YOLCULUKLARINA DEVAM ETTİLER

Yapılan inceleme sonucunda kemiklerin nakledilmesinde yasal bir sorun bulunmadığının belirlendiği ve iki kadının kemiklerle yolculuklarına devam ettiği aktarıldı.

2008’DE ÖLDÜ

Belgelerde, yaşlı kadının eşinin yaşadığı Yunanistan’ın Selanik şehri yakınlarında 2008’de öldüğü ve orada defnedildiği bilgisinin bulunduğu kaydedildi.