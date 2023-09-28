Ermeniler Karabağ'ı terk ediyor! 65 bin sivil sınırdan geçti... Dağlık Karabağ’da yasa dışı silahlı Ermeni gruplara karşı Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından gönüllü olarak Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı artıyor.

İHA

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da Karabağ için antiterör operasyonu başlatıldı.

Ermenilerin provokatif eylemleri bardağı taşıran son damla olurken Azerbaycan ordusu, hedefleri vurmaya başladı.

Kısa süre içerisinde Ermenistan kanadından geri adım geldi.

Bunun ardından bölgedeki Ermeniler gönüllü olarak yaşadıkları alanları terk ediyor.

65 bin sivil sınırdan geçti

Bu gelişmelerin ardından bölgede yaşayan Ermeni siviller, Ermenistan’a dönmek için Dağlık Karabağ-Kornidzor sınır hattında geçişe devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, dün akşam Ermenistan’a ulaşan sivillerin sayısının 53 bin olduğunu açıkladı.

Baghdasaryan, sabah saatleri itibarıyla bu sayının 65 bini geçtiğini aktardı.

25 otobüs sınır hattında

Erivan Belediyesi başta olmak üzere Ermenistan’a bağlı sınır kentlerinin idareleri, sınır bölgelerine otobüs tahsis etmeye devam ediyor.

Erivan Belediyesi bugün 25 otobüsün sınır hattındaki Kornidzor’a gönderildiği duyururken Ermenistan Sağlık Bakanlığı’nın da özellikle hastanelerde tedavi görenlerin tahliyesi için ayrıca hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Ermenilere güvenli geçiş sağlanmıştı

Azerbaycan ordusu tarafından 19 Eylül’de Karabağ'da başlatılan ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonunun ardından Ermeni silahlı grupları teslim olmuş ve Ermeni nüfus ile Azerbaycanlı temsilciler arasında diyalog süreci başlamıştı.

Azerbaycan, yasa dışı Ermeni silahlı grupların silahsızlanmayı kabul etmesinden 4 gün sonra, bölgeden Ermenistan'a giden tek yolu pazar günü açarak Ermenilerin güvenli bir şekilde geçişini sağlamıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)