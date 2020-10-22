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- Ermeniler Zengilan'da camiyi domuz ahırına çevirdi
Ermeniler Zengilan'da camiyi domuz ahırına çevirdi
Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da tarihi bir caminin Ermeni askerleri tarafından domuz ahırına çevrildiği ortaya çıktı.
- İHA
- 22.10.2020 - 11:43
- Güncelleme : 22.10.2020 - 11:43
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.
Son olarak işgalden kurtarılan Zengilan kentinde Ermeni askerlerin tarihi bir camiye verdiği zarar görüntülendi.
CAMİYİ DOMUZ AHIRI YAPMIŞLAR
27 sene sonra kurtarılan Zengilan'da tarihi caminin domuz ahırı olarak kullanıldığı tespit edildi.
Azerbaycan askeri camiye verilen zararı gözler önüne sererek, "Alçakların yaptığına bakın." diyerek tepki gösterdi.
Caminin en kısa sürede ibadete açılması için onarım yapılacak.
Ermenistan camiyi domuz ahırına çevirdi