Ermenistan, 4 köyü Azerbaycan'a geri verecek Paşinyan hükümeti, işgal altında tuttukları 4 köyün Bakü'ye teslim edilmesine yeşil ışık yaktı. Bakü'den yapılan açıklamada, "Uzun zamandır beklenen tarihi olay" denildi.

AA & Ensonhaber

Ermenistan, Azerbaycan'ın işgal altındaki köylerini iade edecek.

Başbakan Nikol Paşinyan, Bakü'nün köylerin iadesine ilişkin ısrarına işaret ederken, bu talepleri yerine getirmemeleri halinde her an çatışma yaşanabileceğini söylemişti.

Erivan yönetimi, 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği 4 köyün Azerbaycan'a iadesini kabul etti. Bu gelişme, Bakü'de "tarihi olay" şeklindeki ifadelerle karşılandı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 8'inci toplantısı, iki ülke sınırında yapıldı.

Mutabakata vardılar

Görüşmeye ilişkin Azerbaycan tarafından yapılan yazılı açıklamada, komisyonların bazı hususlarda mutabakata vardığı belirtildi.

Mutabakata göre, Azerbaycan'ın Gazah ili yönündeki sınır, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında mevcut olan sınıra uygun belirlenecek.

Azerbaycan'a iade edecekler

Hat; Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek.

Bu durum, Ermenistan'ın 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade edeceği anlamına geliyor.

Sınır hattının koordinatları hazırlanacak

Söz konusu bölgedeki sınır hattının koordinatları, zemindeki jeodezik ölçümler dikkate alınarak hazırlanacak, protokol haline getirilecek ve 15 Mayıs'a kadar imzalanacak.

Görüşmede taraflar, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağının 1 Temmuz 2024'e kadar hazır hale getirilmesi konusunda da uzlaştı.

Süreç devam edecek

Sınır belirleme sürecini 1991'de imzalanan Almatı Bildirgesi temelinde hayata geçireceklerine ilişkin de anlaşan taraflar, anklav ve eksklavlar da dahil olmak üzere sınırın diğer tüm kısımlarında sınır belirleme sürecine devam edilmesi konusunda da mutabakata vardı.

"Uzun zamandır beklenen tarihi olay"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şöyle dedi: