Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu gerçekleştirmek istedi

İHA

Ermenistan ile Azerbaycan arasında gerilim..

Ermenistan askerlerinin bölgedeki provokasyonları sürerken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

KEŞİF UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİLER

Açıklamaya göre, dün akşam ve bu sabah Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait toplam 3 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan ordusuna ait mevziler üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığı bildirildi.

ERMENİSTAN'A AİT İHA'LAR BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlık, keşif uçuşu yapmaya çalışan İHA’ların Azerbaycan askerlerinin müdahalesi sonucu bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

AZERBAYCAN ORDUSU'NUN MEVZİLERİNE ARALIKLI OLARAK ATEŞ AÇILDIĞI BİLDİRİLDİ

Bakanlık aynı zamanda, Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birliklerin, Gorus, Basargeçer ve Çemberek ili yönündeki mevzilerinden, Azerbaycan Ordusu'nun mevzilerine aralıklı olarak ateş açtığını da kaydetti.