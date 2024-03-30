Ermenistan, Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat yaptı Ermeni ordusuna ait askeri araçlar, seyir halindeyken kameraya yansıdı.

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AA & Ensonhaber

Azerbaycan'ın barış çağrılarına henüz ikna edici yanıtlar vermeyen Ermenistan, askeri sevkiyata başladı.

Ermenistan ordusuna ait askeri araçlar, Azerbaycan sınırına doğru hareket halindeyken görüntülendi.

Ermenistan'ın askeri konvoyu

Askeri konvoyda yer alan araçların ne taşıdığı belirsizliğini koruyor. Gelişme, Fransa'nın Erivan yönetimine açık desteğinin ardından geldi.

Fransa silah sağlamayı sürdürecek

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, stratejik altyapının geliştirilmesi konusunda Ermenistan'ı desteklemeyi ve "sorumluluk ruhuyla, gerilimi tırmandırma arzusu olmadan" askeri teçhizat sağlamayı sürdüreceklerini söylemişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa'nın yardımı ile ülkesinin savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin endişe yaratmaması gerektiğini ve amaçlarının bölgede "denge sağlamak" olduğunu savunmuştu.

Paşinyan'ın savaş uyarısı

Paşinyan ayrıca, Ermenistan'ın, 1990'ların başından beri işgal ettiği bazı stratejik Azerbaycan topraklarının geri verilmesi konusunda Bakü ile uzlaşmaya varmaması halinde savaşla karşı karşıya kalabileceklerini belirtmişti.

Azerbaycan: Barışın gerekli şartı

Azerbaycan, topraklarının iadesinin, Dağlık Karabağ bölgesinde 30 yıldır devam eden çatışmayı sona erdirecek bir barış anlaşmasının gerekli önkoşulu olduğunun altını çiziyor.