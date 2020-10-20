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    Ermenistan, Azerbaycan'da 61 sivili katletti

    Ermenistan, Azerbaycan'da 61 sivili katletti

    Ermenistan'ın, Azerbaycan'daki sivil yerleşimlere top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 61 sivil hayatını kaybetti, 282 sivil yaralandı.
    • AA
    • 20.10.2020 - 02:17
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 02:17
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    Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan, karşısında cesur bir Ermeni ordusu bulamadı.

    Ermeni birlikleri Karadağ'da mevzi mevzi kaçarken, Azerbaycan kentlerine füze atarak, en iyi yaptıkları şeyi "sivil katliamı" yapıyorlar.

    61 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 19 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.

    Buna göre, söz konusu dönemde 61 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 282 sivil yaralandı.

    Ermenistan'ın saldırılarında 1846 ev, 90 apartman, 341 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

    Ermenistan'ın en çok hedef aldığı yerleşim yerlerinden Terter'deki hasar-Foto Galeri

    Ermenistan, Gence'de yine sivilleri hedef aldı-Video

    Ermenistan, Azerbaycan da 61 sivili katletti #1

    AZERBAYCAN, OPERASYONA 27 EYLÜL'DE BAŞLADI

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

    Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

    Gence'deki enkazın görüntüleri-Foto Galeri

    Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda bir bebek hayatını kaybetti-Video

    Ermenistan, Azerbaycan da 61 sivili katletti #2

    ERMENİSTAN, ATEŞKESİ DEFALARCA İHLAL ETTİ

    Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

    Ermenistan, Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri vurdu-Video

    Ermenistan, Azerbaycan da 61 sivili katletti #3

    SİVİLLERE FÜZELERLE SALDIRDILAR

    Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

    Ermenistan’ın vurduğu Terter kent merkezindeki yıkım-Video

    Ermenistan, Azerbaycan da 61 sivili katletti #4

    15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

    Ermenistan, Azerbaycan da 61 sivili katletti #5

    Gence'ye 17 Ekim'de füzelerle bir saldırı daha düzenlenmiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

    Ermenistan, Azerbaycan da 61 sivili katletti #6

    Ermenistan, Azerbaycan da 61 sivili katletti #7

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