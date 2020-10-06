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    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan cephe hattında

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da hezimete uğrayan Ermeni cephesine gitti.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 17:18
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 17:18
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    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan cephe hattında

    Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgal edilen topraklarını tek tek geri alırken, çaresiz kalan Ermenistan cephesi sivil yerleşim yerlerine saldırıyor.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, verilen büyük kayıpların ardından Ermenistan cephe hattını ziyaret ederek komutanlarıyla görüştü.

    DURUM YÜZLERİNDEN OKUNUYOR

    Paşinyan'ın sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan ve komuta merkezindeki komutanlara birifing verdiği anlar paylaşılırken, yüzlerin asık olması dikkat çekti.

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan cephe hattında #1

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan cephe hattında #2

    Nikol Paşinyan cephe hattında VİDEO

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan cephe hattında #3

     

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