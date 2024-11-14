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Haber Merkezi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yine gündemde...

Nikol Paşinyan, bu kez tarz değişikliği yaptı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Nikol Paşinyan, imaj değişikliğine gittiği sosyal medya anları hesabından paylaştı.

SAKALLARINI KESTİ

Elinde havluyla banyodan çıktığı görülen Paşinyan'ın sakallarını kestiği görüldü.

Paşinyan videonun altına "Merhaba büyüğüm" yazdı.

6 YIL SONRA KESTİ

Paşinyan'ın 2018 yılında dönemin Başbakanı Sarkisyan'ın istifasının ardından kendisini iktidara getiren protestolar sırasında sakal bırakmaya başladığı da öğrenildi.

GÜNDEM OLDU

Paşinyan'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.