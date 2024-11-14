Haber Merkezi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yine gündemde...
Nikol Paşinyan, bu kez tarz değişikliği yaptı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Nikol Paşinyan, imaj değişikliğine gittiği sosyal medya anları hesabından paylaştı.
SAKALLARINI KESTİ
Elinde havluyla banyodan çıktığı görülen Paşinyan'ın sakallarını kestiği görüldü.
Paşinyan videonun altına "Merhaba büyüğüm" yazdı.
6 YIL SONRA KESTİ
Paşinyan'ın 2018 yılında dönemin Başbakanı Sarkisyan'ın istifasının ardından kendisini iktidara getiren protestolar sırasında sakal bırakmaya başladığı da öğrenildi.
GÜNDEM OLDU
Paşinyan'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.
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